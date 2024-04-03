В украинских дронах нашли скрытые радиомаяки. С их помощью ВСУ определяют позиции российских военных

ЦКБР: ВСУ используют радиомаяки-ловушки для вскрытия позиций ВС РФ

В некоторых украинских беспилотниках, которые российским военным удалось приземлить и забрать, нашли скрытые радиомаяки-ловушки. С их помощью Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут определить места дислокации солдат РФ и ударить по ним.

Специалисты, изучающие дроны, уже предупредили об этом российские подразделения в зоне спецоперации, призвав уничтожить подобные маяки или «использовать со смекалкой».

Автономный маяк работает долго и имеет ложную кнопку выключения

Дмитрий Кузякин, генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), в котором изучили трофейные дроны, рассказал, что маяки выглядят просто как коробка с антенной. Они «намертво» крепятся к дрону, имеют LoRaWan-начинку и ни к чему в самом БПЛА не подключены. Радиомаяк работает в энергосберегающем режиме, принимает GPS-сигнал и отправляет мощные пакеты данных по LoRaWan. Также он оснащен кнопкой выключения, однако она может отключать лишь звуковые оповещения, а сигнал при этом продолжает отправляться.

По словам Кузякина, ранее эти радиомаяки предназначались ВСУ для того, чтобы находить упавшие дроны. Но затем ВСУ начали использовать их для обнаружения мест дислокации российских военнослужащих в связи с тем, что бойцы ВС РФ часто подбирают упавшие или сбитые дроны и уносят к себе в опорный пункт.

Казалось бы, ну радиомаяк, что с ним может пойти не так? С ним может пойти не так все: затрофеили дрон, отключили его, принесли его в опорник. Через пару часов по вам прилетит так, что мало не покажется. Потому что с помощью этого незамысловатого устройства вы сами же и расскажете противнику, где вы находитесь. Дмитрий Кузякин генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений

Ложную кнопку выключения он призвал не применять, а сам маяк или уничтожить, или «использовать со смекалкой», если есть понимание, что ВСУ отслеживают сигнал с него.

ЦКБР предупредил российских военных о новой угрозе

Кузякин подчеркнул, что бдительность российских военнослужащих позволила узнать о таких маяках и изучить их. «Эти бойцы проходили обучение в ЦКБР и смогли идентифицировать нечто, представляющее угрозу», — подчеркнул он.

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По словам Кузякина, ЦКБР разослал предупреждение по всем подразделениям. Теперь, по его утверждению, бойцы ВС РФ, забирая с поля очередной дрон, обязательно отслеживают, чтобы на аппарате не было радиотехнических закладок.

В Центре также рассказывали об адаптации FPV-дронов к городским боям

Ранее, говоря о работе Центра, Дмитрий Кузякин рассказал, что российские FPV-дроны адаптируют к городским боям, чтобы избежать разрушений до «лунных пейзажей». Он уточнил, что это должен быть легкий маневренный дрон, который при необходимости может влететь буквально в дырку в стенах и при этом сохранить связь с пилотом. «В перспективе должно помочь избежать и сноса домов в ходе боев», — заключил он.

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При этом он указывал, что, хоть применение FPV-дронов и оказывает значительное влияние на поле боя, однако беспилотники не являются «чудо-оружием» и не заменят танков на поле боя.

По словам директора, с течением времени беспилотники займут свое место в многообразии элементов ведения войны. Но разговоры, что FPV-дроны являются меняющим правила игры оружием и определят судьбу танков, руководитель сравнил с прогнозами времен начала прошлого века об исчезновении артиллерии. Популярность FPV-дронов Кузякин же связал с дешевизной изготовления беспилотников и высокой эффективностью их применения.