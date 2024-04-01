Российские дроны адаптируют к городским боям во избежание «лунных пейзажей»

ЦКБР: FPV-дроны адаптируют к городским боям, чтобы избежать «лунных пейзажей»

Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям, чтобы избежать разрушений до «лунных пейзажей». Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает РИА Новости.

Он отметил, что разработчики создают линейку беспилотников для ведения боевых действий внутри зданий и штурмов в городской среде.

Кузякин уточнил, что это должен быть легкий маневренный дрон, который при необходимости может влететь буквально в дырку в стенах и при этом сохранить связь с пилотом.

«В перспективе должно помочь избежать "лунных пейзажей" и сноса домов в ходе боев», — заключил он.

Ранее Кузякин рассказал, что разработанные в ЦКБР новейшие дроны «Джокер-10» обладают уникальными характеристиками, которые помогают сберечь жизни их операторов. Они могут лежать в засаде до месяца, включаться и отключаться дистанционно и взрываться при попадании к противнику.

