Маленький дрон «взял в плен» целую роту ВСУ: что известно о новейших беспилотниках «Джокер» в зоне СВО?

Разработчик дронов Кузякин: российский «Джокер» заставил сдаться в плен роту ВСУ

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) используют новейшие FPV-дроны «Джокер», разработанные «Центром комплексных беспилотных решений» (ЦКБР). Как рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Кузякин, один маленький беспилотник «взял в плен» целую роту Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Наверное, уже никто не сможет повторить этот «рекорд». Это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard-2, а сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов. То есть один маленький дрон «взял в плен» целую роту ВСУ Дмитрий Кузякин гендиректор ЦКБР

Таким образом он описал самую важную цель, которую поразили «Джокеры» на поле боя. В настоящее время разработчик создал целую линейку боевых беспилотников, последняя модель, «Джокер-10», может лететь на скорости до 100 километров в час с полезной нагрузкой до пяти килограмм и до 200 километров в час без нагрузки.

Российские военные дистанционно «размотали» вторую линию обороны ВСУ

Кузякин рассказал, что именно увидели украинские военные, прежде чем приняли решение сдаться в плен.

По его словам, ВСУ ожидали «конвенциональной войны» с противотанковыми расчетами и пулеметными атаками, заняв классическую линию обороны.

Наши же бойцы, которых мы подготовили и обеспечили техникой, вместо того, чтобы начать «играть по правилам», на бой вообще не пришли, а пустили в ход FPV-расчеты, которые «размотали» сразу вторую линию украинской обороны Дмитрий Кузякин гендиректор ЦКБР

Глава предприятия добавил, что украинские солдаты осознали бессмысленность сопротивления. Массовая сдача в плен стала главным трофеем в деятельности центра.

Новейшие дроны «Джокер» могут до месяца лежать в засаде в спящем режиме

Новейшие дроны «Джокер-10» обладают уникальными характеристиками, которые помогают сберечь жизни их операторов, рассказал Кузякин.

Так, беспилотник может лежать в засаде до месяца. Он оснащен гибернатором, который позволяет дистанционно обесточивать устройство, а не просто выключать моторы.

Расчет операторов дрона может оставить БПЛА на позиции старта в выключенном состоянии и уйти не обнаруженными радиоэлектронной разведкой ВСУ. Потом аппарат включают дистанционно.

К тому моменту рядом с беспилотником наших бойцов не будет. Дрон может ждать старта до одной недели зимой и до месяца летом. На него может капать дождь, падать снег — с ним ничего не случится, и он будет ждать команды на старт Дмитрий Кузякин гендиректор ЦКБР

Кузякин уточнил, что от дрона практически не исходит радиоизлучения, в спящем режиме его крайне сложно обнаружить. Для проверки работы беспилотника в любых погодных условиях в ЦКБР тестируют его при помощи мойки высокого давления. Разработчики подтверждают то, что электроника не откажет в непогоду.

«Джокер-10» может самостоятельно отключиться, добравшись до места ожидания, добавил гендиректор ЦКБР.

Не всегда мы можем точно знать, когда появится противник. С гибернатором ждать его появления проще Дмитрий Кузякин гендиректор ЦКБР

Дрон взрывается при попадании к противнику

Еще одной особенностью новейшей модели является максимальная степень защиты, дрон взрывается при попадании к противнику, поскольку на нем установлен драйвер электродетонатора, сообщил разработчик.

На сегодняшний день противнику не досталось еще ни одного нашего беспилотника, потому что драйвер гарантировано срабатывает либо по таймеру, либо от удара, либо по команде пилота. Так же он сработает при попытке его разрушить или перерезать провода Дмитрий Кузякин гендиректор ЦКБР

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации вблизи Артемовска (украинское название города — Бахмут) использовался новый тип российских беспилотников — «матка» дронов «Пчелка». Гибрид беспилотников самолетного и квадрокоптерного типов, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, является платформой для переноски сбрасываемых с воздуха FPV-дронов.