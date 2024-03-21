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12:02, 21 марта 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили новый тип российских беспилотников. Что известно о «матке» дронов «Пчелка»?

В зоне СВО у Артемовска заметили российскую «матку» дронов «Пчелка»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Русский инженер»

В зоне специальной военной операции (СВО) вблизи Артемовска (украинское название города — Бахмут) был замечен новый тип российских беспилотников — «матка» дронов «Пчелка».

По данным Telegram-канала «Русский инженер», гибрид беспилотников самолетного и квадрокоптерного типов, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, является платформой для переноски сбрасываемых с воздуха FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица»). Также «материнское» изделие способно выступать ретранслятором для «дочерних» беспилотников, что повышает дальность действия последних.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Использование «матки» дронов значительно увеличивает дальность действия дронов-камикадзе. Кроме того, появляется возможность бить по тылам украинских войск. В свою очередь, Вооруженные силы Украины (ВСУ) для тех же целей иногда прибегают к коптеру «Баба Яга», снаряжая его вместо боезарядов дронами-камикадзе.

В России допустили появление войск БПЛА

Командир отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Спасатель заявил, что беспилотная авиация в скором времени может стать отдельным родом войск. «Это намного дешевле, чем использовать снаряды, ракеты и тому подобное. А эффект — наравне, а может быть, даже и больше», — подчеркнул он.

По словам Спасателя, в ближайшее время могут появиться целые военные части, где будут служить только операторы БПЛА. Сообщалось, что курсанты из числа военнослужащих в подготовительном центре приобретают и отрабатывают навыки пилотирования FPV-дронами на симуляторе. За время обучения, которое составляет 120 часов, оператор развивает необходимую для управления аппаратом моторику пальцев и приобретает навыки пилотирования.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В свою очередь, генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, что в Российской армии ожидается расширение перечня военно-учетных специальностей (ВУС). Среди прочих, в войсках может появиться такая военная профессия как «Оператор FPV-дронов». Кузякин отметил, что сейчас существует всего одна, общая ВУС «оператор БПЛА», но она была введена давно и не учитывает современные реалии.

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В ВСУ заявили о превосходстве России по числу беспилотников

Как писало, издание Newsweek со ссылкой на украинского командира, Российская армия превосходит украинскую по количеству FPV-беспилотников в зоне СВО. По его словам, украинская армия может запускать один дрон в ключевых точках, в то время как Россия запускает до семи БПЛА против позиций ВСУ. Командир добавил, что российские беспилотники могут обнаруживать любые цели в воздушном пространстве Украины. «Мы запускаем дроны исключительно тогда, когда у нас есть цель», — пояснил военный.

Между тем в госкорпорации «Ростех» в ноябре 2023 года сообщали о планах оснастить российскую легкую бронетехнику FPV-дронами. Отмечалось, что испытания проведены с образцами радиоэлектронной защиты от подобных беспилотников. Прорабатывается вопрос их интеграции в состав оборудования техники.

ЖЗЛ
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      Алина Гончарова
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