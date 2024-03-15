В Российской армии может появиться новая военно-учетная специальность

В Российской армии появится военно-учетная специальность «оператор FPV-дронов»

В Российской армии ожидается расширение перечня военно-учетных специальностей (ВУС). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его информации, среди прочих, в войсках может появиться такая военная профессия как «Оператор FPV-дронов». Эксперт пояснил, что сейчас существует всего одна, общая ВУС «Оператор БПЛА», однако она была введена давно и не учитывает современные тенденции.

Он сравнил появившееся разнообразие морских, наземных и воздушных дронов с артиллерией и обычными стрелковыми вооружениями. «Технически они одинаковые, но никому в голову не придет объединять ВУС артиллеристов и мотострелковых подразделений», — указал Кузякин.

В январе военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что самыми востребованными беспилотниками в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины сейчас можно назвать FPV-дроны. По его словам, эти беспилотники сейчас необходимы как Москве, так и Киеву. Кошкин считает, что стороны будут стараться наращивать их поставки в зону боевых действий.