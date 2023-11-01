Российскую легкую бронетехнику оснастят FPV-дронами
«Ростех»: легкую бронетехнику планируется оснастить FPV-дронами
Российскую легкую бронетехнику планируется оснастить FPV-дронами. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех».
Соответствующие испытания уже проведены с образцами радиоэлектронной защиты от подобных беспилотников. В настоящее время прорабатывается вопрос их интеграции в состав оборудования техники.
Мы работаем над интеграцией FPV-дронов в комплекс вооружения легкобронированной техники, — сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы».
Ранее госкорпорация передала Министерству обороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных комплексом дополнительной защиты из бронеэкранов и противокумулятивных решеток.