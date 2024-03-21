В России допустили появление войск БПЛА

Командир отряда БПЛА: беспилотная авиация может стать отдельным родом войск

Беспилотная авиация в скором времени может стать отдельным родом войск. Появление новых войск дронов допустил командир отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Спасатель в беседе с РИА Новости.

«Я думаю, что беспилотная авиация — это уже даже не будущее, это настоящее. Она сейчас развивается. Это намного дешевле, чем использовать снаряды, ракеты и тому подобное. А эффект — наравне, а может быть, даже и больше», — сказал он.

По словам Спасателя, в ближайшее время могут появиться целые военные части, где будут служить только операторы БПЛА.

Отмечается, что курсанты из числа военнослужащих в подготовительном центре приобретают и отрабатывают навыки пилотирования FPV-дронами (first-person view — «вид от первого лица») на симуляторе. За время обучения, которое составляет 120 часов, оператор развивает необходимую для управления аппаратом моторику пальцев и приобретает навыки пилотирования.

Ранее в марте в Минобороны России сообщили, что на северском направлении в зоне специальной военной операции инженеры «Южной» группировки войск используют FPV-дроны для нанесения ударов по украинским позициям и разминирования.