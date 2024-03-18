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16:26, 18 марта 2024Наука и техника

В Минобороны рассказали об использовании FPV-дронов в зоне СВО

МО РФ: FPV-дроны используются на северском направлении для разминирования

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На северском направлении в зоне специальной военной операции (СВО) инженеры «Южной» группировки войск используют FPV-дроны для нанесения ударов по украинским позициям и разминирования, рассказали в Минобороны России (МО РФ). Об этом сообщает ТАСС.

«Противник установил противотанковые шлагбаумы, так называемые минные шлагбаумы, наши танковые войска не могли пройти. Противник нам задержал наступление. Операторы FPV-дронов точно попали в минные шлагбаумы, тем самым разминировали, помогли пройти нашим танковым войскам дальше», — сказал командир взвода с позывным Перс.

Отмечается, что боеприпасы — кумулятивные снаряды КЗ-6 или выстрелы для противотанкового гранатомета РПГ-7 — устанавливаются на дроны при помощи креплений, изготавливаемых на 3D-принтере.

Ранее директор по развитию Научно-промышленного объединения «Кайсант» Алена Баландина сообщила РИА Новости, что предприятие создало станцию подавления FPV-дронов, предназначенную для защиты бронетехники.

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      Иван Потапов
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