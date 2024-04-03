В трофейных беспилотниках ВСУ обнаружили скрытые радиомаяки-ловушки

ЦКБР: ВСУ используют радиомаяки-ловушки для выявления мест дислокации ВС РФ

У ряда трофейных украинских беспилотных летательных аппаратов были обнаружены радиомаяки-ловушки. Скрытые радиотехнические закладки Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали использовать для выявления мест дислокации подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина сообщает ТАСС.

Автономные коробки с LoRaWan-начинкой намертво прикрепляются к беспилотнику и передают противнику данные о своем местоположении. «Устройство автономное, принимает GPS и шлет редкие, но мощные пакеты по LoRaWan. Протокол энергосберегающий, устройство может лежать и передавать долго и далеко», — уточнил руководитель.

Образцы радиотехнических закладок были получены благодаря внимательности российских бойцов. «Поэтому если вы видите на дроне автономную коробку с LoRa-антенной, уничтожьте ее, оставьте на месте или используйте со смекалкой, зная, что противник отслеживает данный радиомаяк», — сказал Кузякин.

Ранее глава ЦКБР заявил, что в настоящее время применение FPV-дронов оказывает значительное влияние на поле боя, однако беспилотники не являются «чудо-оружием» и не заменят танки.