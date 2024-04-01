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18:35, 1 апреля 2024Наука и техника

Разработчик рассказал о влиянии дронов на судьбу танков

ЦКБР: FPV-дроны не являются чудо-оружием и не заменят танки на поле боя

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В настоящее время применение FPV-дронов оказывает значительное влияние на поле боя, однако беспилотники не являются «чудо-оружием» и не заменят танков на поле боя. Об этом со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина сообщает РИА Новости.

По его словам, с течением времени беспилотники займут свое место в многообразии элементов ведения войны. Ведущиеся разговоры о том, что FPV-дроны являются меняющим правила игры оружием и определят судьбу танков, руководитель сравнил с прогнозами времен начала прошлого века об исчезновении артиллерии.

Популярность FPV-дронов Кузякин связал с дешевизной изготовления беспилотников и высокой эффективностью их применения.

Ранее глава ЦКБР заявил, что российские FPV-дроны адаптируют к городским боям, чтобы избежать разрушений до «лунных пейзажей». Он уточнил, что это должен быть легкий маневренный дрон, который при необходимости может влететь буквально в дырку в стене и при этом сохранить связь с пилотом.

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      Иван Потапов
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