Российских подростков задержали по подозрению в расправе над незнакомым мужчиной

В Волгограде задержали подростков по делу об убийстве мужчины в заброшенном доме

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух 15-летних подростков, подозреваемых в расправе над незнакомым мужчиной в заброшенном доме в Волгограде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 47-летний мужчина без признаков жизни был обнаружен 31 марта в заброшенном доме на улице Героев Малой Земли. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности летальный исход») УК РФ, а вскоре силовики задержали двоих подозреваемых юношей.

В ходе допроса подростки признались, что прибыли в заброшенный дом 31 марта и увидели там двух незнакомых им мужчин. Злоумышленники избили их и нанесли им ножевые ранения, после чего скрылись с места происшествия. Уточняется, что с этого же адреса в больницу был доставлен 43-летний мужчина с многочисленными травмами. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.

Ранее суд вынес приговор троим местным жителям, которые расправились с 81-летней пенсионеркой из-за двух тысяч рублей и планшета, а затем сожгли ее дом, чтобы скрыть следы преступления.

