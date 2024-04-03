Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:19, 3 апреля 2024Силовые структуры

Российских подростков задержали по подозрению в расправе над незнакомым мужчиной

В Волгограде задержали подростков по делу об убийстве мужчины в заброшенном доме

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух 15-летних подростков, подозреваемых в расправе над незнакомым мужчиной в заброшенном доме в Волгограде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 47-летний мужчина без признаков жизни был обнаружен 31 марта в заброшенном доме на улице Героев Малой Земли. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности летальный исход») УК РФ, а вскоре силовики задержали двоих подозреваемых юношей.

В ходе допроса подростки признались, что прибыли в заброшенный дом 31 марта и увидели там двух незнакомых им мужчин. Злоумышленники избили их и нанесли им ножевые ранения, после чего скрылись с места происшествия. Уточняется, что с этого же адреса в больницу был доставлен 43-летний мужчина с многочисленными травмами. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.

Ранее суд вынес приговор троим местным жителям, которые расправились с 81-летней пенсионеркой из-за двух тысяч рублей и планшета, а затем сожгли ее дом, чтобы скрыть следы преступления.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В России анонсировали налоговую реформу. Для чего она нужна?

      В МИД назвали провоз взрывчатки в иконах логикой душевнобольных

      Конвоиры передали телефон главарю ОПГ Шишкану в прямой кишке его подручного

      В МИД России прокомментировали перестановки в руководстве Украины

      В России выросло число природных катаклизмов

      Россия нанесла удар по ангару для производства и хранения беспилотников ВСУ

      Минобороны отчиталось о ситуации под Авдеевкой

      В России оценили рост цен на жизненно важные лекарства

      Армия России заняла более выгодные рубежи на одном из направлений в зоне СВО

      Россияне признались в желании отдыхать на работе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше