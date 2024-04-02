Троих россиян осудили за расправу над пенсионеркой из-за 2000 рублей и планшета

Суд дал от 16 до 18 лет волгоградцам за убийство пенсионерки из-за 2000 рублей

Суд в Волгоградской области вынес приговор троим местным жителям, которые расправились с 81-летней пенсионеркой из-за 2000 рублей и планшета, а затем сожгли ее дом, чтобы скрыть следы преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчин признали виновными по статьям 105, 162 («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и незаконным проникновением в жилище») и 167 («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога») УК РФ. Судья приговорил 26-летнего фигуранта к 18 годам лишения свободы, а его 24-летнего и 27-летнего подельников – к 17 и 16 годам лишения свободы соответственно. В зале суда злоумышленники частично признали свою вину. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 22 сентября 2022 года в хуторе Новомаксимовский. Во время распития спиртных напитков злоумышленники решили похитить имущество у 81-летней пенсионерки, которой один из них помогал по хозяйству. Под утро все трое проникли в дом к потерпевшей и начали искать ценные вещи. Когда женщина проснулась от шума, подсудимые начали душить ее, а затем ударили ножом в шею не менее трех раз. После этого они забрали планшет и 2000 рублей, а затем подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления.

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