Российский «Ашан» заподозрили в неуплате налогов

РБК: «Ашан» в России заявил о налоговом риске на ₽ 180,9 млн после проверки ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) по результатам проведенной в 2023 году проверки заподозрила российское подразделение «Ашан» в неуплате налогов. Об этом в среду, 3 апреля, пишет РБК со ссылкой на отчетность компании, заявившей о налоговом риске.

Налоговики провели выездную проверку компании за 2020-2021 годы. По ее итогам ФНС может доначислить «Ашану» 180,9 миллиона рублей, из которых на сами налоги приходится 125,9 миллиона рублей. Это может произойти в случае соответствующего решения по итогам проверки.

Ранее в Минпромторге увидели риски ухода крупных иностранных продуктовых торговых сетей, таких как «Ашан», «Атак», немецких Metro Cash & Carry, Globus, Selgros.

В марте прошлого года депутат Госдумы Андрей Луговой направил обращение в Минфин с просьбой организовать проверку финансово-хозяйственной деятельности участников российского кластера группы «Ашан», «Леруа Мерлен Восток», «Декатлон» и других, а также операций с аффилированными и связанными компаниями, зарегистрированными в иностранных недружественных государствах.