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17:46, 3 апреля 2024Россия

Российский боец рассказал о страхе встретить одного человека на поле боя

Российский боец Хам: страшно встретить на поле боя родного брата-украинца

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец с позывным Хам рассказал о страхе встретить на поле боя в рамках спецоперации одного человека — родного брата-украинца. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам военнослужащего, возраст его родственника соответствует призывному, и его могут призвать в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Хам добавил, что надеется, что встреча произойдет не на поле боя, а в «спокойной обстановке».

«Самое страшное будет, естественно, то, что я с ним могу встретиться в бою, столкнуться лоб ко лбу», — рассказал он.

Ранее российский военный с позывным Добрый рассказал о страхе бойцов ВСУ перед полком с «Ахмат-Восток». Добрый отметил, что благодаря этому бойцы батальона с начала года продвинулись на семь километров на запорожском направлении в сторону села Работино.

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