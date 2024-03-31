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12:47, 31 марта 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал о страхе бойцов ВСУ перед полком с «Ахмат-Восток»

Российские военных рассказал об избегающих боев с «Ахмат-Восток» бойцах ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают страх перед бойцами батальона 291-го полка ВС РФ «Ахмат-Восток». Об этом в воскресенье, 31 марта, РИА Новости рассказал командир аэроразведки с позывным Добрый.

По словам российского военного, украинские военнослужащие стараются избегать контактных боев с бойцами батальона и предпочитают спасаться бегством. Добрый отметил, что благодаря этому бойцы батальона с начала года продвинулись на семь километров на запорожском направлении в сторону села Работино.

27 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил награды бойцам полка «Ахмат», которые отличились при задержании террористов, бежавших из концертного зала в Подмосковье.

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      Владимир Седов
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