Российский военный рассказал о страхе бойцов ВСУ перед полком с «Ахмат-Восток»

Российские военных рассказал об избегающих боев с «Ахмат-Восток» бойцах ВСУ

Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают страх перед бойцами батальона 291-го полка ВС РФ «Ахмат-Восток». Об этом в воскресенье, 31 марта, РИА Новости рассказал командир аэроразведки с позывным Добрый.

По словам российского военного, украинские военнослужащие стараются избегать контактных боев с бойцами батальона и предпочитают спасаться бегством. Добрый отметил, что благодаря этому бойцы батальона с начала года продвинулись на семь километров на запорожском направлении в сторону села Работино.

27 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил награды бойцам полка «Ахмат», которые отличились при задержании террористов, бежавших из концертного зала в Подмосковье.

