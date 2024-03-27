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07:19, 27 марта 2024Россия

Губернатор наградил бойцов «Ахмата» за задержание террористов из «Крокуса»

Брянский губернатор Богомаз наградил бойцов «Ахмата» за задержание террористов

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил награды бойцам полка «Ахмат», которые отличились при задержании террористов, бежавших из концертного зала в Подмосковье. Об этом глава российского региона сообщил в Telegram-канале.

«Эти мужественные люди, настоящие герои, выполняют задачи по обеспечению безопасности жителей Брянской области и всей страны», — написал губернатор.

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Он выразил бойцам «Ахмата» благодарность за задержание террористов, подчеркнув, что благодаря действиям российских военнослужащих и спецслужб подозреваемых поймали, они должны понести наказание.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они направлялись на Украину.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Важно найти заказчика преступления, заявлял он.

По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек.

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      Анастасия Шейкина
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