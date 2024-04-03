Нефтегазовые доходы России выросли

Минфин сообщил о росте нефтегазовых доходов России до 1,3 трлн рублей в марте

Объем нефтегазовых доходов России в марте вырос до 1,3 триллиона рублей, что на 107 миллиардов больше ожидаемой суммы. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства финансов.

Причиной роста названо превышение фактических поступлений по налогу на дополнительный доход (НДД) по итогам прошлого года, которые пришлись на март. Как следует из таблицы, они достигли 587,5 миллиарда рублей.

В свою очередь, сборы с ежемесячного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сократились по сравнению с февралем на 220 миллиардов рублей. Демпферные выплаты нефтяникам за сдерживание цен на топливо выросли со 127,9 миллиарда до 164,4 миллиарда рублей, что также превышает показатель января.

Прогноз по ожидаемому объему дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в апреле составляет 128,3 миллиарда рублей. Таким образом, на покупку иностранной валюты и золота в период с 5 апреля по 7 мая в рамках бюджетного правила потратят 235,3 миллиарда рублей (107 миллиардов плюс 128,3 миллиарда), или 11,2 миллиарда в день.

В конце марта помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт рассказал, что страны G7 обсуждают возможное снижение потолка цен на российскую нефть. Также он пообещал, что контроль за нарушением введенных ограничений дополнительно ужесточат.