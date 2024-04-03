«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала видео в крошечном бикини

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали «самой сексуальной волейболисткой в мире», поделилась откровенным видео и порадовала фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном ролике знаменитость показала фигуру в крошечном бикини, оформленном в бело-голубую полоску с завязками. При этом она накинула на себя белую рубашку.

Поклонники оценили внешний вид спортсменки в комментариях под постом, который набрал более 16 тысяч лайков. «Какой потрясающий вид», «Наша королева», «Великолепная девушка», «Горячо», «Ты очень красивая в этом купальнике», — писали они.

Ранее сообщалось, что водительница грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фигуру в откровенном наряде. Тогда 35-летняя женщина, которую прозвали «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», сделала фото во время прогулки, продемонстрировав тату на теле.