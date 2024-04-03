Среда обитания
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07:10, 3 апреля 2024Среда обитания

Россиянам назвали способы избавиться от изношенных шин

Старые покрышки в РФ можно продать и сдать на утилизацию

Фото: Robert Laursoo / Unsplash

Россияне могут избавиться от использованных покрышек несколькими способами, в отдельных случаях у них есть возможность заработать на этом, сообщает ТАСС.

Покрышки, согласно закону «Об отходах производства и потребления», относятся к категории отходов, которые запрещено захоронять. Материал, из которого они состоят, может разлагаться несколько десятилетий. При сжигании шин выделается множество канцерогенов. За неправильную утилизацию россиянину может грозить административная ответственность, в отдельных случаях — уголовная.

Автовладельцы могут продать использованные шины на специальных онлайн-площадках. Средняя цена покрышки на них колеблется от одной до пяти тысяч рублей в зависимости от состояния и других характеристик.

У автомобилистов также есть возможность сдать старые покрышки для утилизации. Для этого нужно обратиться к услугам специальных компаний. Те могут забрать покрышки как бесплатно, так и за символическую сумму. Чаще всего такие организации доставляют шины на перерабатывающие заводы.

Автовладелец в отдельных случаях может самостоятельно приехать на такой завод и сдать покрышки. Такой способ имеет недостатки — заводы находятся далеко от населенных пунктов и принимают сырье на вес, платя по несколько рублей за килограмм. Комплект стандартной резины весит не более 50−60 килограммов. Другой способ избавиться от старых шин — отдать их в шиномонтажный салон, который принимает покрышки за символическую плату или скидку на обслуживание.

Самый простой способ — сдать покрышки безвозмездно. Так, в Москве для этого действует экопрограмма «Шина».

Ранее столичный дептранс рекомендовал автовладельцам в Москве поменять зимние шины на летние. В ведомстве отметили, что в столице стоит теплая погода и больше нет ночных заморозков.

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      Мария Черкасова
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