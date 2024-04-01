Москвичей призвали заменить шины на летние

Московский дептранс призвал автомобилистов заменить шины на летние

Водителям пора менять зимнюю резину на летнюю. Такой совет автомобилистам дали в пресс-службе столичного дептранса.

«Время переобуваться! В Москве тепло — столбик термометра не опускается до нуля даже ночью. Значит, пора менять резину на летнюю», — призвали в ведомстве, добавив, что это позволит избежать аварий и быстрого износа шин. В пресс-службе дептранса отметили, что минусами поездок на зимней резине в теплое время года являются плохое сцепление с дорогой, поскольку и без того мягкие зимние шины при плюсовых температурах размягчаются еще сильнее, а также более продолжительный тормозной путь, из-за которого резко остановиться на сухом асфальте будет сложнее.

Ранее в марте автоэксперт Ян Хайцеэр порекомендовал автомобилистам в весенний период провести техосмотр машины и заранее озаботиться покупкой летних шин, чтобы не стоять в очередях в магазинах в разгар сезона.