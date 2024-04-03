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13:55, 3 апреля 2024Мир

Ботсвана пригрозила отправить в Германию 20 тысяч слонов

Президент Ботсваны Масиси пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов из-за планов властей ФРГ ввести ограничения на ввоз охотничьих трофеев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотели бы сделать такой подарок Германии (...) Немцы должны жить вместе с животными так, как вы пытаетесь учить этому нас», — рассказал глава государства.

При этом Масиси подчеркнул, что речь идет о подарке от которого немецкая сторона не сможет отказаться. Он добавил, что не примет ответа «нет».

Реакция властей страны вызвана тем фактом, что в Ботсване проживает порядка 130 тысяч слонов, что является третью от мировой популяции животных. Их высокая концентрация в стране негативно сказывается на ведении сельского хозяйства. В качестве решения власти продают лицензии на охоту, а также передают популяции слонов другим странам Африки.

С похожей проблемой сталкивается Латинская Америка. Ранее колумбийские власти попросили другие страны принять у себя около 70 бегемотов, живущих недалеко от бывшего ранчо Пабло Эскобара. Потомки четырех вывезенных наркоторговцем из Африки особей стали представлять экологическую угрозу из-за несовместимости с местной средой.

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      Максим Габриелян
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