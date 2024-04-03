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13:23, 3 апреля 2024Экономика

Центробанк сократит продажи валюты на рынке

ЦБ сократит чистые продажи валюты на рынке до 600 миллионов рублей в день

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Чистые продажи валюты на рынке, которые проводит Центробанк, в период с 5 апреля по 7 мая сократятся в 12 раз, до 600 миллионов рублей в день. Такой результат достигнут в связи с ростом нефтегазовых доходов по итогам марта и, соответственно, увеличением покупок валюты в рамках бюджетного правила, о котором сообщило Министерство финансов России.

В рамках зеркалирования операций на внутреннем рынке Банк России продает валюты на 11,8 миллиарда рублей в сутки, а бюджетное правило обязывает покупать ее на 11,2 миллиарда.

В марте ежедневный объем продаж валюты составлял 7,1 миллиарда рублей. Добиться повышения нефтегазовых доходов удалось за счет превышения фактических поступлений по налогу на дополнительный доход (НДД) по итогам прошлого года.

В апреле Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в апреле в размере 128,3 миллиарда рублей.

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      Платон Щукин
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