Центробанк сократит продажи валюты на рынке

ЦБ сократит чистые продажи валюты на рынке до 600 миллионов рублей в день

Чистые продажи валюты на рынке, которые проводит Центробанк, в период с 5 апреля по 7 мая сократятся в 12 раз, до 600 миллионов рублей в день. Такой результат достигнут в связи с ростом нефтегазовых доходов по итогам марта и, соответственно, увеличением покупок валюты в рамках бюджетного правила, о котором сообщило Министерство финансов России.

В рамках зеркалирования операций на внутреннем рынке Банк России продает валюты на 11,8 миллиарда рублей в сутки, а бюджетное правило обязывает покупать ее на 11,2 миллиарда.

В марте ежедневный объем продаж валюты составлял 7,1 миллиарда рублей. Добиться повышения нефтегазовых доходов удалось за счет превышения фактических поступлений по налогу на дополнительный доход (НДД) по итогам прошлого года.

В апреле Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в апреле в размере 128,3 миллиарда рублей.