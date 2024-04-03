Советник Байдена сломал ребро

Советник Байдена Салливан сломал ребро и отказался лететь в Саудовскую Аравию

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отказался лететь в Саудовскую Аравию. Представитель Белого дома восстанавливается после того, как сломал ребро, сообщает Reuters.

Салливан вынужден перенести запланированную для переговоров поездку, так как ему потребуется некоторое время для восстановления, подчеркнули в Белом доме.

Травма «повлияла на его способность передвигаться», сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее советник Байдена по национальной безопасности Салливан провел встречу в онлайн-формате с израильскими представителями для обсуждения ситуации в секторе Газа. По имеющимся данным, стороны разошлись по ключевым вопросам, включая наземную операцию, планируемую Израилем в городе Рафах.