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17:31, 3 апреля 2024Мир

Советник Байдена сломал ребро

Советник Байдена Салливан сломал ребро и отказался лететь в Саудовскую Аравию
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отказался лететь в Саудовскую Аравию. Представитель Белого дома восстанавливается после того, как сломал ребро, сообщает Reuters.

Салливан вынужден перенести запланированную для переговоров поездку, так как ему потребуется некоторое время для восстановления, подчеркнули в Белом доме.

Травма «повлияла на его способность передвигаться», сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее советник Байдена по национальной безопасности Салливан провел встречу в онлайн-формате с израильскими представителями для обсуждения ситуации в секторе Газа. По имеющимся данным, стороны разошлись по ключевым вопросам, включая наземную операцию, планируемую Израилем в городе Рафах.

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      Лина Пивоварова
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