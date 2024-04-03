США и Израиль разошлись по ключевым вопросам в Газе

Axios: США и Израиль разошлись во мнениях по проведению операции в Рафахе

В ходе состоявшейся виртуальной встречи, США и Израиль разошлись во мнениях по ключевым вопросам в секторе Газа, включая проведение Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) операции в городе Рафах на границе с Египтом. Об этом сообщает портал Axios.

«Два источника, непосредственно знакомые с встречей, сказали, что она была деловой и конструктивной, и, несмотря на разногласия, обе стороны провели серьезную дискуссию с целью достижения взаимопонимания, а не просто разговоров друг с другом», — отмечается в материале издания.

Американскую сторону в ходе переговоров представили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и государственный секретарь Энтони Блинкен, а израильскую — министр стратегических вопросов Рон Дермер и советник по национальной безопасности Цачи Ханегби.

В частности, разногласия сторон вызвали характер планируемой ЦАХАЛ операции в городе. США выступают против масштабных боевых действий, как было в случае с городами Газа и Хан-Юнис, предлагая провести поэтапную изоляцию города по границе и уничтожение лидеров ХАМАС рейдами. Также американские чиновники указали на проблему голода в регионе и необходимость продуманной эвакуации мирных жителей. В свою очередь израильские представители отвергли предложения Вашингтона.

22 марта по итогам переговоров с Блинкеном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль войдет в Рафах и проведет там военную операцию вне зависимости от помощи США. Ранее Вашингтон угрожал Тель-Авиву изоляцией в случае начала боевых действий.