Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:59, 3 апреля 2024Экономика

Спрогнозированы новые подземные толчки на Тайване после мощного землетрясения

На Тайване спрогнозировали новые подземные толчки после мощного землетрясения

Фото: Haote Zhang / Reuters

На Тайване прогнозируются новые подземные толчки после разрушительного землетрясения, сообщила «Газете.Ru» русскоязычная жительница острова по имени Фатима.

Женщина рассказала, что она вместе с мужем проживает на севере Тайваня. Они почувствовали подземные толчки рано утром, когда только проснулись. «Муж собирался на работу, и начало трясти, я была в шоке. Я слышала хрусты, дом ходил ходуном, вещи попадали. Мы встали в проем, после я собралась и вышла на улицу, жители тоже вышли. Дальше был еще один толчок, и продолжаются до сих пор, только поменьше», — отметила Фатима. Жительница Тайваня добавила, что их проинформировали о том, что в течение дня подземные толчки продолжатся. «Нас предупредили, что будут еще толчки в течение дня. Жители кажутся очень спокойными, продолжают свои дела как ни в чем не бывало», — рассказала женщина.

Ранее в этот же день стало известно, что на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5, которое признали самым мощным за последние 25 лет. Его эпицентр находился вблизи восточного побережья Тайваня. Через 15 минут после первых толчков метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6. Стихийные бедствия не пережили девять человек, еще 800 получили травмы, а 50 пропали без вести.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В России анонсировали налоговую реформу. Для чего она нужна?

      В МИД России прокомментировали перестановки в руководстве Украины

      В России выросло число природных катаклизмов

      Россия нанесла удар по ангару для производства и хранения беспилотников ВСУ

      Минобороны отчиталось о ситуации под Авдеевкой

      В России оценили рост цен на жизненно важные лекарства

      Армия России заняла более выгодные рубежи на одном из направлений в зоне СВО

      Россияне признались в желании отдыхать на работе

      Невеста удивила пользователей сети свадебным платьем за 1,5 тысячи рублей

      Банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше