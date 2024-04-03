Спрогнозированы новые подземные толчки на Тайване после мощного землетрясения

На Тайване спрогнозировали новые подземные толчки после мощного землетрясения

На Тайване прогнозируются новые подземные толчки после разрушительного землетрясения, сообщила «Газете.Ru» русскоязычная жительница острова по имени Фатима.

Женщина рассказала, что она вместе с мужем проживает на севере Тайваня. Они почувствовали подземные толчки рано утром, когда только проснулись. «Муж собирался на работу, и начало трясти, я была в шоке. Я слышала хрусты, дом ходил ходуном, вещи попадали. Мы встали в проем, после я собралась и вышла на улицу, жители тоже вышли. Дальше был еще один толчок, и продолжаются до сих пор, только поменьше», — отметила Фатима. Жительница Тайваня добавила, что их проинформировали о том, что в течение дня подземные толчки продолжатся. «Нас предупредили, что будут еще толчки в течение дня. Жители кажутся очень спокойными, продолжают свои дела как ни в чем не бывало», — рассказала женщина.

Ранее в этот же день стало известно, что на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5, которое признали самым мощным за последние 25 лет. Его эпицентр находился вблизи восточного побережья Тайваня. Через 15 минут после первых толчков метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6. Стихийные бедствия не пережили девять человек, еще 800 получили травмы, а 50 пропали без вести.