США назвали предварительными обсуждения о передаче НАТО координации помощи Киеву

Белый дом: обсуждения о передаче НАТО координации помощи Украине предварительны

Данные о возможной передаче под контроль НАТО координации помощи Украине являются предварительными обсуждениями и гипотетическими заключениями. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Я не буду спекулировать относительно гипотетических дискуссий, которые некоторые союзники по НАТО могут вести или не вести», — отметил Кирби.

По словам советника, не стоит комментировать «то, что кажется предварительными обсуждениями».

Как отмечает издание, генсек НАТО Йенс Столтенберг запланировал предложить на саммите НАТО в США в июле создать фонд в 100 миллиардов долларов для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет, а также передать от США под контроль НАТО координацию всех военных поставок Киеву в обмен на отказ Киева вступать в альянс.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО наблюдает постоянное наращивание военной мощи России. Он подчеркнул, что из-за этого очень важно укрепить оборонный потенциал членов альянса.