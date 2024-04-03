Экс-конгрессвумен Габбард: США хотят нанести урон РФ через конфликт на Украине

США хотят нанести урон России, затягивая конфликт на Украине. В этом американское правительство обвинила экс-член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард в интервью YouTube-каналу Lex Fridman.

«Все заявления и комментарии администрации президента США Джо Байдена с самого начала этого конфликта свидетельствуют о том, что их цель, по сути, разрушить Россию», — сказала экс-конгрессвумен.

По ее словам, это одна из главных причин, почему американские власти так долго поддерживали продолжение конфликта и сорвали попытки мирного урегулирования.

Ранее член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что нелепо и смехотворно пытаться убедить граждан США в способности Киева вернуть средства, выделенные в качестве военной помощи в виде кредита. Она отметила, что есть две страны, которым нужна помощь и которые в состоянии вернуть эти средства, — это Израиль и Тайвань.