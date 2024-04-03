В Конгрессе США назвали нелепой и смехотворной помощь Украине в виде кредита

Конгрессвумен Грин: нелепо пытаться убедить американцев, что Киев вернет деньги

Нелепо и смехотворно пытаться убедить граждан США, что Киев вернет средства, выделенные в качестве военной помощи в виде кредита. Об этом заявила член Конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети X.

«Почему мы "одалживаем" деньги разоренной и коррумпированной Украине? Почему наше правительство не способствует установлению мира на Украине? Американский народ не глуп, и ему надоело, что его кормят этим», — возмутилась конгрессвумен.

По ее словам, есть две страны, которым нужна помощь и которые в состоянии вернуть эти средства, — это Израиль и Тайвань.

Ранее она обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в том, что он планирует нарушить правила для одобрения законодательным органом нового пакета помощи Украине.