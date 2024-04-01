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18:56, 1 апреля 2024Мир

В Конгрессе США спикера обвинили в нарушении правил из-за Украины

Конгрессвумен Грин: спикер Джонсон планирует нарушить правила для помощи Украине
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Leah Millis / Reuters

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в том, что он планирует нарушить правила для одобрения законодательным органом нового пакета помощи Украине. Соответствующее заявление она опубликовала в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Спикер Джонсон планирует выделить еще 60 миллиардов долларов, чтобы на Украине продолжалась война против воли 70 процентов американского народа. Хуже этого только то, что он собирается приостановить действие правил, чтобы выделить [эти средства]», — говорится в сообщении.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение проект резолюции об отстранении от должности спикера Майка Джонсона. Недовольство Грин и других республиканцев было связано с предложенным для голосования проектом бюджета.

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      Лина Пивоварова
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