США опровергли данные о решении возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Киеву

Белый дом: США не готовы возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Украине

Американское правительство США не готово пересмотреть решение президента США Джо Байдена приостановить заключение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на согласование Конгрессом нового пакета помощи Украине. Эти данные опровергла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Представитель администрации подчеркнула, что эта информация «не соответствует действительности». «Президент поддерживает приостановку выдачи дополнительных лицензий на экспорт СПГ с целью проведения оценки экономических и климатических последствий для населения», — уточнила она.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация США готова возобновить экспорт СПГ с целью продвижения помощи Киеву. Отмечается, что американское правительство может пойти на такой шаг, поскольку приостановка выдачи лицензий не влияет на экспорт топлива в ближайшей перспективе.