Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 3 апреля 2024Мир

США опровергли данные о решении возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Киеву

Белый дом: США не готовы возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Украине
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американское правительство США не готово пересмотреть решение президента США Джо Байдена приостановить заключение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на согласование Конгрессом нового пакета помощи Украине. Эти данные опровергла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Представитель администрации подчеркнула, что эта информация «не соответствует действительности». «Президент поддерживает приостановку выдачи дополнительных лицензий на экспорт СПГ с целью проведения оценки экономических и климатических последствий для населения», — уточнила она.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация США готова возобновить экспорт СПГ с целью продвижения помощи Киеву. Отмечается, что американское правительство может пойти на такой шаг, поскольку приостановка выдачи лицензий не влияет на экспорт топлива в ближайшей перспективе.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В России могут построить новый мегамост. Где он появится и сколько будет стоить?

      В Белгородской области рассказали о формате сдачи выпускных экзаменов

      Херш рассказал об американских предупреждения о теракте в «Крокусе»

      В Латвии кандидата в депутаты обвинили в шпионаже в пользу России

      Тренер «Локомотива» захотел подать в отставку

      На Украине раскрыли планы главкома ВСУ в отношении Крыма

      В США высказались о сроках рассмотрения запроса о помощи Украине

      США опровергли данные о решении возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Киеву

      Раскрыты способы справиться с неприятными и тревожащими женщин симптомами

      Российские военные поразили место сборки и хранения беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше