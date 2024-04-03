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16:40, 3 апреля 2024Мир

США захотели защитить землю от покупки китайцами

Politico: США начали разработку законов для запрета китайцам покупать землю

Фото: Aly Song / Reuters

Более двух третей американских штатов приняли или начали разработку законов для запрета китайским гражданам и компаниям покупать землю. Об этом сообщает Politico.

Несмотря на то что эти законы ограничивают покупку земли сразу несколькими странами, «имеющими враждебные отношения с США», Китай является основной целью этих мер, подчеркивает издание. Сторонники запрета на земельную собственность для китайцев заявляют, что правительство «не может или не желает» защищать штаты от «растущих угроз со стороны Пекина».

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм подписала закон, который запрещает Китаю и пяти другим странам покупать сельскохозяйственные земли в штате. «Они скупают всю нашу цепочку поставок продовольствия, а когда Америка не может прокормить себя и полагается на то, что другая страна нас накормит, это становится проблемой национальной безопасности», — отметила она.

2 апреля президент США Джо Байден побеседовал по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер выразил обеспокоенность тем, что Китай поддерживает Россию.

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      Лина Пивоварова
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