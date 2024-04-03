Стало известно о продвижении Российской армии на кременском направлении

Марочко: ВС России продвинулись на кременском направлении в районе Ямполовки

Российская армия продвинулась на кременском направлении в районе Тернов, Ямполовки и Торского. Об этом стало известно из сообщения подполковника Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко, передает РИА Новости.

«В районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Торское в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить положение по переднему краю и на нескольких участках выровнять линию боевого соприкосновения», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате боев потеряли две огневые точки на направлении, а российским войскам удалось улучшить свое положение на флангах.

Ранее Марочко рассказал о переброске на кременское направление штурмового контингента ВСУ. По словам военного, это решение связано с неспособностью украинской армии адекватно восполнять потери.