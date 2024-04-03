Стало известно об обрушении потолка еще в одной московской школе
В Москве в школе №1636 в районе Орехово-Борисово Южное рухнул потолок. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».
По информации авторов поста, потолок обрушился в коридоре учебного заведения. Предварительно, пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются технические службы и контролирующие органы.
Канал также опубликовал фото с места происшествия. На снимке видно школьный коридор, с потолка которого частично осыпалась плитка, а также окно с отлетевшим карнизом для штор.
Ранее сообщалось, что потолок рухнул на учеников школы №1550 на Беговой улице в Москве. Как стало известно, инцидент произошел в кабинете русского языка и литературы после того, как учитель открыла окно, чтобы проветрить помещение. В результате пострадали четверо подростков.