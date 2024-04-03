Стало известно об обрушении потолка еще в одной московской школе

В Москве в коридоре школы №1636 обрушился потолок

В Москве в школе №1636 в районе Орехово-Борисово Южное рухнул потолок. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По информации авторов поста, потолок обрушился в коридоре учебного заведения. Предварительно, пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются технические службы и контролирующие органы.

Канал также опубликовал фото с места происшествия. На снимке видно школьный коридор, с потолка которого частично осыпалась плитка, а также окно с отлетевшим карнизом для штор.

Ранее сообщалось, что потолок рухнул на учеников школы №1550 на Беговой улице в Москве. Как стало известно, инцидент произошел в кабинете русского языка и литературы после того, как учитель открыла окно, чтобы проветрить помещение. В результате пострадали четверо подростков.