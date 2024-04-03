Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 3 апреля 2024Россия

Стало известно об обрушении потолка еще в одной московской школе

В Москве в коридоре школы №1636 обрушился потолок

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Москве в школе №1636 в районе Орехово-Борисово Южное рухнул потолок. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По информации авторов поста, потолок обрушился в коридоре учебного заведения. Предварительно, пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются технические службы и контролирующие органы.

Канал также опубликовал фото с места происшествия. На снимке видно школьный коридор, с потолка которого частично осыпалась плитка, а также окно с отлетевшим карнизом для штор.

Ранее сообщалось, что потолок рухнул на учеников школы №1550 на Беговой улице в Москве. Как стало известно, инцидент произошел в кабинете русского языка и литературы после того, как учитель открыла окно, чтобы проветрить помещение. В результате пострадали четверо подростков.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В украинских дронах нашли скрытые радиомаяки. С их помощью ВСУ определяют позиции российских военных

      Мишустин рассказал о росте экономики России

      Россияне захотели снять детей с самокатов

      В США назвали восстановленный Ан-124 ценным приобретением

      Польша отказалась поддержать кандидатуру фаворита на пост генсека НАТО

      Двое мужчин украли у россиянки сумку с семью миллионами рублей и попали на видео

      Украинца осудили за запуск фейерверка

      На Западе признали семикратное превосходство России в снарядах над Украиной

      Рудковская рассказала о люксовом шопинге во время санкций

      В Каховке ситуация оказалась на грани критической из-за обстрелов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше