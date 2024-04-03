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12:43, 3 апреля 2024Россия

Дети пострадали при обрушении потолка в московской школе

Mash: в московской школе четверо детей пострадали при обрушении потолка

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В московской школе №1550 на Беговой улице в одном из кабинетов рухнул потолок, пострадали четверо детей. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, плитка обрушилась в кабинете русского языка и литературы во время проветривания. В этот момент в помещении находились 14-летние школьники. У подростков диагностировали травмы головы и плеч. Что стало причиной происшествия не уточняется. Следственный комитет проводит проверку.

В свою очередь, Telegram-канал «112» выяснил, что потолок посыпался после того, как учительница открыла окно.

Ранее в селе Донское Оренбургской области рухнул потолок в спортзале местной школы. Детей в момент инцидента в здании не было. Предварительно, причиной обрушения стала тяжесть снега.

Похожий случай произошел в Пушкинском городском округе Подмосковья. Там на площади 700 квадратных метров обрушилась кровля актового зала. Прокуратура организовала проверку.

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