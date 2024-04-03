Дети пострадали при обрушении потолка в московской школе
В московской школе №1550 на Беговой улице в одном из кабинетов рухнул потолок, пострадали четверо детей. Об этом пишет Mash в Telegram.
По информации издания, плитка обрушилась в кабинете русского языка и литературы во время проветривания. В этот момент в помещении находились 14-летние школьники. У подростков диагностировали травмы головы и плеч. Что стало причиной происшествия не уточняется. Следственный комитет проводит проверку.
В свою очередь, Telegram-канал «112» выяснил, что потолок посыпался после того, как учительница открыла окно.
Ранее в селе Донское Оренбургской области рухнул потолок в спортзале местной школы. Детей в момент инцидента в здании не было. Предварительно, причиной обрушения стала тяжесть снега.
Похожий случай произошел в Пушкинском городском округе Подмосковья. Там на площади 700 квадратных метров обрушилась кровля актового зала. Прокуратура организовала проверку.