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11:51, 11 февраля 2024Среда обитания

В российской школе обрушился потолок спортзала

«112»: в школе села в Оренбургской области рухнул потолок спортзала

Фото: Vovatol / Shutterstock / Fotodom

В школе российского села в Оренбургской области рухнул потолок спортзала. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел в селе Донское. Во время происшествия никто не пострадал, учеников не было в школе из-за выходного дня. Предварительной причиной случившегося стала тяжесть снега.

Ранее на учеников школы № 25 в поселке Энем, Республика Адыгея, частично обрушился потолок. Как сообщает СУ СК России по Республике Адыгея, в ходе обрушения травму получил один ребенок. Отмечается, что по факту случившегося будет проведена проверка.

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      Зарина Дзагоева
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