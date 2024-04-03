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10:33, 3 апреля 2024Культура

Певица Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей

Певица Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей на фоне успеха тура Eras

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Американская певица Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что этому поспособствовал успех мирового турне артистки Eras. Издание уточняет, что Свифт является одной из немногих артистов, достигших этого статуса только благодаря музыке и выступлениям. Также подчеркивается, что на рост доходов 33-летней исполнительницы повлиял и грамотный маркетинг.

Артистка также известна своей сплоченной и преданной фанатской базой — поклонники мнгновенно покупают билеты на концерты Свифт.

Ранее сообщалось, что почти каждый пятый американец верит в теорию заговора, согласно которой Тейлор Свифт работает на Пентагон и помогает Джо Байдену выиграть президентские выборы в ноябре 2024 года.

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      Варвара Кошечкина
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