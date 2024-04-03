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02:37, 3 апреля 2024Забота о себе

Тренд на отказ женщин от секса без отношений объяснили

Фото: Unsplash

Все больше женщин начинают отказываться от секса без обязательств, заявила секс-коуч Сара Роуз Брайт. Тренд на отказ от интима без серьезных отношений она объяснила в беседе с Metro.

Брайт сослалась на результаты проведенного дейтинговым сайтом Eharmony опроса, которые свидетельствуют, что еженедельно секс есть только у 25 процентов одиноких женщин и 35 процентов одиноких мужчин. Специалистка также отметила, что и обращающиеся к ней за помощью клиентки все чаще отказываются от половых контактов без обязательств, потому что хотят глубокой близости с партнером. «Женщин изнуряет этот опыт. Им надоело, что их игнорируют, что с ними нечестны — ведь потенциальные "мэтчи" не признаются, что им нужен только секс», — объяснила она.

Кроме того, добавила секс-коуч, женщины признаются: лучше никакого секса, чем плохой или посредственный. «Они хотят подождать и встретить кого-то, узнать поближе, развить качественную близость», — заключила Брайт.

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      Александра Лисица
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