Тренд на отказ женщин от секса без отношений объяснили

Все больше женщин начинают отказываться от секса без обязательств, заявила секс-коуч Сара Роуз Брайт. Тренд на отказ от интима без серьезных отношений она объяснила в беседе с Metro.

Брайт сослалась на результаты проведенного дейтинговым сайтом Eharmony опроса, которые свидетельствуют, что еженедельно секс есть только у 25 процентов одиноких женщин и 35 процентов одиноких мужчин. Специалистка также отметила, что и обращающиеся к ней за помощью клиентки все чаще отказываются от половых контактов без обязательств, потому что хотят глубокой близости с партнером. «Женщин изнуряет этот опыт. Им надоело, что их игнорируют, что с ними нечестны — ведь потенциальные "мэтчи" не признаются, что им нужен только секс», — объяснила она.

Кроме того, добавила секс-коуч, женщины признаются: лучше никакого секса, чем плохой или посредственный. «Они хотят подождать и встретить кого-то, узнать поближе, развить качественную близость», — заключила Брайт.

Ранее секс-коуч Джанет Мартинес назвала верный признак того, что прошлая любовная связь еще не забыта. По словам Мартинес, если человек все еще проверяет, не ответил ли бывший партнер на сообщение или электронную почту, о новых отношениях говорить пока рано.