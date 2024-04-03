Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:14, 3 апреля 2024Силовые структуры

Трое мужчин до смерти забили россиянина в центре Луганска

В ЛНР арестовали троих мужчин, забивших до смерти жителя Луганска

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) арестовали троих мужчин, подозреваемых в избиении человека до смерти в центре Луганска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета России Елену Марковскую.

Уточняется, что потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу из подъезда многоквартирного дома в сентябре 2023 года. Мужчина не выжил.

Спустя время следователи смогли установить личность троих мужчин, причастных к преступлению, и задержать их. Им предъявили обвинение по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности летальный исход») УК РФ. В настоящее время все они находятся в СИЗО.

Ранее в Петропавловске-Камчатском арестовали 30-летнего местного жителя, забившего до смерти 38-летнего мужчину во время ссоры на улице.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В ГУР Украины анонсировали очередную атаку на Крымский мост. Как и когда она может быть совершена?

      Россиянкам назвали самые модные цвета в одежде на весну и лето

      Монтера пути арестовали после ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области

      Алиев заявил об отсутствии планов нападать на Армению

      Диетолог перечислил роковые ошибки худеющих

      Российская пловчиха-рекордсменка отказалась от участия в Олимпиаде

      Названы преимущества и недостатки китайских автомобилей

      Украинский премьер призвал уехавших граждан вернуться для службы в ВСУ

      Корвет «Резкий» отразил воздушное «нападение» противника

      В России выросло число природных катаклизмов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше