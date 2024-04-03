Трое мужчин до смерти забили россиянина в центре Луганска

В ЛНР арестовали троих мужчин, забивших до смерти жителя Луганска

В Луганской народной республике (ЛНР) арестовали троих мужчин, подозреваемых в избиении человека до смерти в центре Луганска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета России Елену Марковскую.

Уточняется, что потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу из подъезда многоквартирного дома в сентябре 2023 года. Мужчина не выжил.

Спустя время следователи смогли установить личность троих мужчин, причастных к преступлению, и задержать их. Им предъявили обвинение по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности летальный исход») УК РФ. В настоящее время все они находятся в СИЗО.

Ранее в Петропавловске-Камчатском арестовали 30-летнего местного жителя, забившего до смерти 38-летнего мужчину во время ссоры на улице.