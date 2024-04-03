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08:05, 3 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин забил до смерти мужчину во время ссоры на улице

На Камчатке арестовали местного жителя, забившего кулаками до смерти мужчину

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском суд арестовал 30-летнего местного жителя, забившего до смерти 38-летнего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственно управлении Следственного комитета России (СКР) по Камчатскому краю.

По данным ведомства, 31 марта фигурант около административного здания на улице Озерновская коса поссорился с потерпевшим и стал избивать его кулаками по голове и телу. Из-за полученных травм пострадавший не выжил.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что под Тюменью дали условный срок женщине, ранившей ножом супруга из-за обеда.

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      Екатерина Кашурникова
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