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13:30, 3 апреля 2024Россия

Тромб наглухо забил питающую мозг россиянки артерию из-за одной ее привычки

В Подмосковье тромб забил питающую мозг женщины-курильщицы артерию

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье врачи спасли 31-летнюю женщину с тромбом, наглухо забившим артерию, питающую головной мозг. Причиной этого стала одна вредная привычка россиянки, сообщает издание «Говорит Москва» в Telegram со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Женщина поступила в стационар с нарушением речи и двигательной функции. В ходе обследования у нее диагностировали окклюзию — закупорку среднемозговой артерии. На опубликованных результатах обследования видно, что тромб в значительной степени нарушил кровоснабжение головного мозга. Поскольку патологические изменения угрожали жизни пациентки, врачи приняли решение о проведении срочной операции.

В результате проведенного оперативного вмешательства россиянку удалось спасти. Канал указывает, что женщина курит — курение способствует тромбообразованию.

Ранее житель подмосковных Мытищ едва не лишился ноги из-за забившего сосуды 20-сантиметрового тромба. В ходе шестичасовой операции врачам удалось восстановить кровоснабжение конечности и избежать ампутации.

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      Алан Босиков
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