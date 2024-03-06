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17:52, 6 марта 2024Россия

Россиянин едва не лишился ноги из-за забившего сосуды 20-сантиметрового тромба

В Подмосковье врачи удалили 20-сантиметровый тромб из ноги мужчины

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Мытищах врачи спасли мужчине ногу с 20-сантиметровым тромбом в кровеносных сосудах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава в Telegram.

36-летний мужчина поступил в стационар с онемением и острой болью в правой ноге. Медики диагностировали у него тромбоз подвздошной и подколенной артерий. Из-за того что россиянин ранее перенес операцию на сосудах, ему грозила ампутация.

В ходе шестичасовой операции хирургам удалось извлечь 20-сантиметровый тромб, забивший артерии. Затем врачи восстановили поврежденные кровеносные сосуды. После проведенного вмешательства пациент чувствует себя хорошо, он продолжает лечиться амбулаторно.

Ранее в Новосибирске успешно прооперировали жительницу Иркутска с редким заболеванием, из-за которого ее легкие забили тромбы. Причиной заболевания, от которого страдала россиянка, стала генетическая мутация, вызывающая склонность к тромбообразованию. После операции горожанке назначили пожизненный прием препаратов.

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      Алан Босиков
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