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17:46, 28 февраля 2024Россия

В России студентка страдала от приступов удушья из-за забивших ее легкие тромбов

Тромбы заполнили легкие студентки из Иркутска, девушку прооперировали

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Новосибирске врачи прооперировали студентку из Иркутска с редким заболеванием, из-за которого ее легкие забили тромбы. До госпитализации девушка страдала от приступов удушья, сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина во «ВКонтакте».

Россиянка поступила в стационар с диагнозом хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия (ХТЛГ) — редким заболеванием, встречающимся у 5-10 человек из миллиона. Девушка призналась, что долго не могла забеременеть. Помимо этого, она страдала от одышки «как у совсем немощных или очень полных людей».

Болезнь студентки оказалась следствием генетической мутации, вызывающей склонность к тромбообразованию. У пациентов остатки кровяных сгустков постепенно накапливаются в просвете легочных артерий и создают барьер на пути кровотока. У таких людей уже в молодости высок риск инсульта.

Поскольку девушка продолжала кашлять кровью, к чему прибавились приступы удушья, врачи приняли решение провести операцию. Во время восьмичасового вмешательства хирурги смогли удалить из организма пациентки заполнившие сосуды слепки тромботических масс. По словам врачей, форма тромбов показывает, что они почти полностью заполняли сосуды девушки, что вынуждало ее сердце работать с большой перегрузкой.

После операции студентке назначили пожизненный прием препаратов против тромбообразования.

Ранее в Ростове-на-Дону врачи извлекли сразу 40 опухолей из тела беременной женщины. Операция прошла успешно, пациентке сохранили возможность иметь детей.

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      Алан Босиков
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