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15:46, 3 апреля 2024Экономика

Участников СВО освободят от одного налога

Мишустин: правительство России освободит участников СВО от налога на имущество
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство России освободит участников специальной военной операции (СВО) на Украине от налога на имущество. Об этом в ходе выступления в Государственной Думе заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Глава кабмина отметил, соответствующее решение было принято по поручению президента Владимира Путина. По его словам, такая мера позволит «снизить для наших защитников финансовую нагрузку». Мишустин заявил, что правительство внимательно следит за тем, чтобы помощь гражданам, выполняющим свой воинский долг, оказывалась в полном объеме и в установленные сроки.

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