Участников СВО освободят от одного налога

Мишустин: правительство России освободит участников СВО от налога на имущество

Правительство России освободит участников специальной военной операции (СВО) на Украине от налога на имущество. Об этом в ходе выступления в Государственной Думе заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Глава кабмина отметил, соответствующее решение было принято по поручению президента Владимира Путина. По его словам, такая мера позволит «снизить для наших защитников финансовую нагрузку». Мишустин заявил, что правительство внимательно следит за тем, чтобы помощь гражданам, выполняющим свой воинский долг, оказывалась в полном объеме и в установленные сроки.

Ранее специалисты «Тинькофф Защиты» предупредили россиян о новой схеме злоумышленников. Мошенники стали рассылать россиянам письма с предупреждением о списании средств для уплаты якобы нового налога на СВО.