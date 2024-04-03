Бывшей учительнице дали 12 лет тюрьмы за изнасилования ученицы секс-игрушками

В США тренера школьной команды приговорили к 12 годам за изнасилование ученицы

В США вынесли приговор бывшей учительнице физкультуры из штата Флорида, которая систематически насиловала 13-летнюю школьницу. Об этом сообщает радиостанция KROC.

На скамье подсудимых оказалась 25-летняя Линдси Роуз Шнебергер из округа Пайн-Айленд, которая работала школьным тренером волейбольной команды. Женщина была арестована в мае 2023 года. Расследование началось после того, как мать ученицы обнаружила у нее в телефоне переписку интимного содержания с учительницей и потребовала объяснений. Уточняется, что родительница знала, что дочь часто ходила в гости к Шнебергер.

Во время бесед с полицейскими девочка рассказала, что неоднократно вступала в сексуальные контакты со Шнебергер в апреле-мае 2023-го. При этом женщина уволилась из школы в марте того же года. Как пишет Daily Star, на суде речь шла об использовании учительницей неких секс-игрушек во время изнасилований подростка. Эти предметы были обнаружены при обыске в доме Шнебергер. В феврале женщина дала признательные показания. 1 апреля суд приговорил ее к 12 годам тюрьмы.

После выхода из заключения бывший тренер будет еще 10 лет находиться под надзором как освобожденная условно-досрочно. На суде пострадавшая заявила, что в школе теперь «все смотрят на нее по-другому». Шнебергер сказала, что «каждый день просыпается с чувством вины за свои поступки».

Ранее сообщалось, что учительница из США совратила 17-летнего школьника и избежала тюрьмы. Ее приговорили к двум годам условного заключения и штрафу.

