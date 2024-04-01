Учительница занялась сексом с учеником и избежала тюрьмы

Учительница из США совратила 17-летнего школьника и избежала тюрьмы. Об этом пишет The Spokesman-Review.

Бывшая учительница школы Central Valley High school, 25 летняя Маккенна Киндред, попала под суд после того, как ученики рассказали администрации о ее сексуальной связи со школьником-ассистентом. Согласно судебным документам, одноклассники подростка сообщили, что пара посылала друг другу откровенные фотографии через соцсети. Сама Киндред также жаловалась начальству, что ей приходят угрозы через интернет из-за предполагаемой связи с учеником, однако она отрицала правдивость этих обвинений.

Впоследствии полиция выяснила, что пара действительно занималась сексом дома у Киндред, а также поддерживала эротическую переписку. В этом под давлением следователей признался сам подросток. После этого Киндред признала вину. Ее приговорили к двум годам условного заключения и обязали выплатить 700 долларов (около 64 тысяч рублей). Киндред также попала в список половых преступников, где ее имя будет значиться на протяжении 10 лет.

Мать подростка согласилась с приговором. По ее словам, связь с учительницей негативно повлияла на состояние сына, и она просто хочет, чтобы все это закончилось.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу, которая изнасиловала до 12 учеников своей школы. В центре разбирательств оказалась 24-летняя Джейден Чарльз из города Агуа-Дульсе, штат Техас.

