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03:59, 3 апреля 2024Мир

Украине назвали единственный способ избежать масштабного прорыва ВС России

Полковник Рихтер: ВСУ должны сдать часть городов для удержания фронта от обвала

Фото: RFE/RL/Serhii Nuzhnenko / Reuters

Единственным способом для удержания украинского фронта от полного обвала и избежания масштабного прорыва ВС России является сдача Вооруженных ил республики (ВСУ) части городов и населенных пунктов. С таким заявлением выступил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в эфире канала Welt на YouTube.

«Им, вероятно, придется время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта», — заявил Рихтер.

По словам эксперта, Киеву необходимо расширить оборонительные позиции на глубину, а для этого придется сократить линию фронта. Но, предупредил Рихтер, даже это не обезопасит наверняка от масштабного прорыва российской армии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в ВСУ до 25 лет. Ранее предельный возраст составлял 27 лет.

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      Александра Синицына
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