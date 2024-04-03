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18:26, 3 апреля 2024Бывший СССР

Украинский премьер призвал уехавших граждан вернуться для службы в ВСУ

Шмыгаль призвал уехавших украинцев вернуться и подписать контракт с ВСУ
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал уехавших из страны граждан вернуться в страну и подписать контракт с Вооруженными силами республики (ВСУ). Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, пишет РИА Новости.

«Миллионы беженцев выехали из Украины, сотни тысяч вернулись на Украину, чтобы защитить свою страну. Сейчас мы приглашаем наших граждан, которые могут быть мобилизованы, которые могут подписать контракт с силами обороны, вернуться на Украину и защитить свою страну или работать, чтобы наполнить бюджет Украины, чтобы у нас была возможность профинансировать свою оборону от российской агрессии», — отметил он.

По словам премьера, на Украине вернувшихся ждут программы господдержки, в частности — поддержка малого бизнеса и помощь в восстановлении или замене жилья.

Ранее колумнист британской газеты The Times Иан Мартин заявил, что многие жители Украины могут уехать из страны из-за активных бомбардировок. По его словам, сейчас лидеры западных стран вынуждены готовиться к краху республики.

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      Александр Курбатов
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