Украинского боевика осудили за приказ обстрелять жилые дома в ДНР из минометов

Суд в ДНР приговорил к 28 годам боевика «Азова» за приказ обстрелять жилые дома

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима боевика националистического объединения «Азов» национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) лейтенанта Дмитрия Поповичева, который отдал приказ обстрелять жилые дома из минометов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Украинского военного признали виновным по статьям 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), 30 и 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), а также 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, с 7 мая по 15 апреля 2022 года по приказу Поповичева были обстреляны жилые дома и социально значимые объекты на территории Мариуполя из минометов чешского производства. В результате оказались повреждены три домовладения. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Отмечается, что боевик был объявлен в международный розыск 18 января. Он скрылся от следствия за пределами России.

Ранее прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего командира минометного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Алексея Казымова, который обстрелял из минометов жилые дома в поселках Октябрь, Чермалык и Коминтерново.