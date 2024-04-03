Упавшее ограждение придавило мужчину в Москве

В Москве упавшее на стройке ограждение придавило рабочего, мужчина не выжил

В Москве упавшее на стройке ограждение придавило рабочего. Мужчина не выжил, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на строительном объекте на улице Южнопортовая на юге столицы. Пострадавшим оказался работавший там россиянин 1962 года рождения, уточили в ведомстве. Спасти мужчину не удалось.

Ранее в подмосковных Мытищах семилетнюю девочку раздавил бетонный забор. Это произошло в понедельник, 1 апреля. Ребенка нашли в 1-ом Рупасовском переулке. Секция бетонного забора рухнула на несовершеннолетнюю, полученные ей травмы оказались несовместимыми с жизнью.

До этого в Уфе хоккейные ворота упали на девочку, которая играла на улице с другими детьми. Ребенка отправили в травматологию, врачи диагностировали у нее перелом кисти.