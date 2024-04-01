Под Москвой семилетнюю девочку раздавил бетонный забор

В подмосковных Мытищах семилетнюю девочку раздавил бетонный забор

В подмосковных Мытищах семилетнюю девочку раздавил бетонный забор. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, ребенка нашли на 1-ом Рупасовском переулке. Секция бетонного забора рухнула на несовершеннолетнюю, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подмосковные следователи начали проверять документы, в которых есть сведения о земельном участке, а также устанавливать лиц, ответственных за содержание территории.

До этого сообщалось, что в Уфе хоккейные ворота упали на девочку, которая играла на улице с другими детьми.

Еще раньше похожий случай зафиксировали в Забайкальском крае, там второклассница попала в реанимацию из-за падения на нее футбольных ворот.